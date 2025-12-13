Мужчины будут автоматически получать статус призывника в возрасте 18 лет, – Минобороны
- Правительство утвердило автоматический воинский учет для мужчин, достигающих 18 лет, включая тех, кто находится за границей.
- Мужчины 18-60 лет за рубежом могут оформлять или обменивать паспорт, что автоматически поставит их на учет призывников.
Правительство приняло решение об автоматическом воинском учете граждан. Призывниками автоматически будут становиться все, кому исполняется 18 лет.
Мужчины за рубежом также автоматически будут получать этот статус. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
Смотрите также Мобилизация по-новому: изменится ли процесс призыва в Украине после заявления Сырского
Как будет работать автоматический учет граждан?
Мужчины, которым исполняется 18 лет отныне автоматически будут получать статус призывников.
Мужчины 18 – 60 лет за рубежом смогут оформлять или обменивать паспорт. Тогда они автоматически будут становиться на учет.
Такое решение уменьшает бюрократию для людей и обеспечивает государство актуальными и точными данными.
Что делать, если в Резерв+ не появляется фото?
Приложением пользуется около 6 миллионов человек. Поэтому фото добавляют постепенно для того, чтобы не перегружать систему.
Однако у некоторых из украинцев фото может не появиться совсем. Это связано с тем, что фотографии в электронном виде есть только у тех, кто имеет биометрический загранпаспорт.