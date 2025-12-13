Мужчины будут автоматически получать статус призывника в возрасте 18 лет, – Минобороны

Правительство приняло решение об автоматическом воинском учете граждан. Призывниками автоматически будут становиться все, кому исполняется 18 лет.

Мужчины за рубежом также автоматически будут получать этот статус. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Как будет работать автоматический учет граждан?

Мужчины, которым исполняется 18 лет отныне автоматически будут получать статус призывников.

Мужчины 18 – 60 лет за рубежом смогут оформлять или обменивать паспорт. Тогда они автоматически будут становиться на учет.

Такое решение уменьшает бюрократию для людей и обеспечивает государство актуальными и точными данными.

