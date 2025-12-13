Чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника у віці 18 років, – Міноборони
Уряд затвердив автоматичний військовий облік для чоловіків, які досягають 18 років, включно з тими, хто перебуває за кордоном.
Чоловіки 18-60 років за кордоном можуть оформлювати або обмінювати паспорт, що автоматично поставить їх на облік призовників.
Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян. Призовниками автоматично ставатимуть усі, кому виповнюється 18 років.
Чоловіки за кордоном також автоматично отримуватимуть цей статус. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.
Як працюватиме автоматичний облік громадян?
Чоловіки, яким виповнюється 18 років відтепер автоматично отримуватимуть статус призовників.
Чоловіки 18 – 60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт. Тоді вони автоматично ставатимуть на облік.
Таке рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними.
Що робити, якщо у Резерв+ не з'являєтсья фото?
Застосунком користується близько 6 мільйонів людей. Тому фото додають поступово для того, щоб не перенавантажувати систему.
Однак у декого з українців фото може не з'явитись зовсім. Це пов'язано з тим, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт.