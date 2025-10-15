Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала Верховную Раду безотлагательно принять законопроект №14120. Он предусматривает исключение русского из перечня языков, нуждающихся в поддержке и особой защите.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление языкового омбудсмена от среды, 15 октября. Речь идет об обновлении официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Что известно о законопроекте №14120?

Законопроект №14120 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков зарегистрирован в парламенте 13 октября.

Он предлагает привести название и положения Законов Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа" в соответствие с обновленным официальным переводом хартии, который был осуществлен МИД в январе 2024 года.

В частности, речь идет об обновлении перечня языков, к которым применяется режим поддержки и особой защиты.

Простыми словами – изъять из перечня русский, который не нуждается в защите, и лишить кремлевскую пропаганду инструмента манипуляций,

– отметила Ивановская.

В чем проблема перевода Хартии?

Напомним, некорректный перевод Хартии:

привел к подмене объекта и цели документа как международного договора;

вызвал безосновательные обвинения относительно ненадлежащего выполнения Украиной своих международных обязательств;

создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций, речь идет и о названии Хартии. Базовый термин regional or minority languages (англ.) или langues regionales ou minoritaires (фр.) был некорректно переведен на украинский как "региональные языки или языки меньшинств".

Кстати, перевод в свое время сделали не с языка оригинала, а с русского.

Однако слово minority или minoritaries не имеет значения "национальные меньшинства", а указывает на "численное меньшинство", то есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения.

Время действовать – для справедливости, для уважения к тем языкам национальных сообществ и коренных народов, которые действительно нуждаются в поддержке. Это вопрос не только правовой, но и безопасности,

– подчеркнула языковой омбудсмен.

Интересно! Конституционный Суд Украины еще в 2021 году обязал органы власти исправить эту ошибку.

