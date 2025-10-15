Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт №14120. Він передбачає виключення російської з переліку мов, що потребують підтримки та особливого захисту.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву мовної омбудсманки від середи, 15 жовтня. Йдеться про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Що відомо про законопроєкт №14120?

Законопроєкт №14120 про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов зареєстрований у парламенті від 13 жовтня.

Він пропонує привести назву та положення Законів України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", "Про національні меншини (спільноти) України" та "Про медіа" у відповідність до оновленого офіційного перекладу хартії, який було здійснено МЗС у січні 2024 року.

Зокрема, йдеться про оновлення переліку мов, до яких застосовується режим підтримки та особливого захисту.

Простими словами – вилучити з переліку російську, яка не потребує захисту, та позбавити кремлівську пропаганду інструменту маніпуляцій,

– зазначила Івановська.

У чому проблема перекладу Хартії?

Нагадаємо, некоректний переклад Хартії:

призвів до підміни об'єкта й цілі документа як міжнародного договору;

спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань;

створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій, йдеться й про назву Хартії. Базовий термін regional or minority languages (англ.) або langues regionales ou minoritaires (фр.) був некоректно перекладений українською як "регіональні мови або мови меншин".

До речі, переклад свого часу зробили не з мови оригіналу, а з російської.

Однак слово minority або minoritaries не має значення "національні меншини", а вказує на "чисельну меншість", тобто йдеться не про права певної національної меншини, а про мову, носієм якої є та чи інша група населення.

Час діяти – задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове,

– наголосила мовна омбудсманка.

Цікаво! Конституційний Суд України ще у 2021 році зобов'язав органи влади виправити цю помилку.

