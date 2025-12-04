Запад паникует: британский журналист ответил, сработает ли европейская стена дронов

Европейский Союз хочет создать так называемую "стену дронов" для противодействия российским беспилотникам на своей территории. Это – интересная идея, но к ней есть много вопросов.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель и редактор sUAS News Гарри Мортимер функционировать, заметив, что пока непонятно, как именно будет функционировать эта "стена дронов". Важно, чтобы она была действительно эффективной, чтобы россияне не смогли ее "обойти".

Действительно ли этот проект является дееспособным?

Как отметил Мортимер, "стена дронов" – это достаточно масштабный проект, вокруг которого есть много вопросов. Важно, чтобы здесь удалось достичь скоординированного подхода, который будет работать в разных странах. Этого сложно достичь.

Несмотря на это, Европе нужно было бы привлечь к этому проекту Украину, которая на практике знает, как бороться против российских беспилотников. Также уже сейчас есть определенные моменты, над которыми можно работать.

Если бы я это организовывал, то сейчас собрал бы руководителей всех аэропортов и военных и сказал бы им, что нужно купить вот такое оборудование и действовать по единому сценарию. Если россияне сейчас захотят перекрыть аэропорт в Европе, они просто могут позвонить и сказать, что "видели дрон". Это – неправильно. Я бы улучшал стратегию. Убедился бы, что военные работают вместе с гражданскими аэропортами, чтобы нейтрализовать угрозу,

– сказал Мортимер.

"Стена дронов" в Европе: коротко