Захід панікує: британський журналіст відповів, чи спрацює європейська стіна дронів
- Європейський Союз планує створити "стіну дронів" для захисту від російських безпілотників.
- Засновник і редактор sUAS News Гаррі Мортімер пояснив, наскільки це реалістичний сценарій.
Європейський Союз хоче створити так звану "стіну дронів" для протидії російським безпілотникам на своїй території. Це – цікава ідея, але до неї є багато питань.
Про це 24 Каналу розповів засновник і редактор sUAS News Гаррі Мортімер функціонувати, зауваживши, що поки незрозуміло, як саме буде функціонувати ця "стіна дронів". Важливо, щоб вона була дійсно ефективною, аби росіяни не змогли її "обійти".
Чи дійсно цей проєкт є дієздатним?
Як наголосив Мортімер, "стіна дронів" – це досить масштабний проєкт, довкола якого є багато питань. Важливо, аби тут вдалося досягнути скоординованого підходу, який працюватиме в різних країнах. Цього складно досягнути.
Попри це, Європі потрібно було б залучити до цього проєкту Україну, яка на практиці знає, як боротися проти російських безпілотників. Також вже зараз є певні моменти, над якими можна працювати.
Якби я це організовував, то зараз зібрав би керівників всіх аеропортів та військових та сказав би їм, що потрібно купити ось таке обладнання та діяти за єдиним сценарієм. Якщо росіяни зараз захочуть перекрити аеропорт в Європі, вони просто можуть подзвонити і сказати, що "бачили дрон". Це – неправильно. Я б покращував стратегію. Переконався би, що військові працюють разом з цивільними аеропортами, щоб нейтралізувати загрозу,
– сказав Мортімер.
"Стіна дронів" у Європі: коротко
- Європа планує організувати так звану "стіну дронів" для захисту від російських безпілотників. Вони переймають досвід України. В межах цього проєкту передбачено спільне виробництво та розвиток антидронових засобів за участі нашої держави.
- ЗМІ повідомляють, що в ЄС вже йдуть суперечки щодо вартості та реалістичності задуму. До прикладу, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що повністю захистити кордон довжиною 3000 кілометрів фактично неможливо
- Брюссель хоче використати для цього кошти ЄС. Але для цього потрібна згода всіх країн. В Італії та Греції вже кажуть, що цей проєкт мав би допомогти усього Євросоюзу, а не лише східним країнам.