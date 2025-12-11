Трамп фактически превращает США в "кремлевского вассала", одобряя стратегию национальной безопасности, которую открыто поддерживает Москва. Американские демократы рассматривают это как предательство союзников и возможность для атаки на президента в Сенате.

Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин объяснил 24 Каналу, что Трамп готов игнорировать национальные интересы ради личной выгоды, используя тактику затягивания.

Почему стратегия Трампа вызывает беспокойство в Пентагоне и Госдепе?

Американские военные блогеры шокированы действиями администрации Трампа, которая фактически "дружит с врагами".

Важно! США обнародовали обновленную стратегию национальной безопасности, которая демонстрирует более примирительный подход к ключевым соперникам, в частности Китая и России.

"Когда Кремль одобряет стратегию национальной безопасности США, это тревожный сигнал, а не комплимент. Мы пытаемся объяснить это изоляционизмом или империализмом, но не путинизмом. Однако уже непонятно, кого слушаешь: Трампа или Путина", – сказал Рашкин.

Теперь Пентагон и Госдеп вынуждены отрицать то, что утверждали десятилетиями, потому что США настолько изменили политический курс, что движение назад теперь выглядит как движение вперед.

"Стратегия национальной безопасности вызвала широкий резонанс в медийном пространстве. Тема действительно волнует людей, потому что это предательство собственных национальных интересов, я бы назвал это стратегией национальной опасности", – отметил Рашкин.

Администрация в США выстраивает стратегию запугивания и жестких правил, но эти правила можно "обойти", если есть деньги или выгода. Трамп это понимает, потому что всегда пытается торговаться и договариваться под себя. Поэтому в итоге вся система сводится к ожиданию, хаоса и двойных стандартов.

Затягивание дел стало для Трампа философией – посмотрите, чего он достиг: стал президентом вместо тюрьмы. Поэтому для него эта тактика имеет почти святую форму спасения от проблем, ведь кто знает, что произойдет через две недели,

– подчеркнул Рашкин.

Что еще известно о заявлениях Трампа?