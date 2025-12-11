Стратегія Трампа шокує: політик розповів, як у США реагують на "вибрики" Трампа
- Трамп фактично перетворює США на "кремлівського васала", схвалюючи стратегію національної безпеки, яку підтримує Москва.
- Юрій Рашкін вважає, що Трамп готовий ігнорувати національні інтереси заради особистої вигоди, використовуючи тактику затягування.
Трамп фактично перетворює США на "кремлівського васала", схвалюючи стратегію національної безпеки, яку відкрито підтримує Москва. Американські демократи розглядають це як зраду союзників та можливість для атаки на президента в Сенаті.
Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, що Трамп готовий ігнорувати національні інтереси заради особистої вигоди, використовуючи тактику затягування.
Дивіться також: Це абсурд, – політолог назвав головну проблему з окупованими територіями у плані Трампа
Чому стратегія Трампа викликає занепокоєння у Пентагоні та Держдепі?
Американські військові блогери шоковані діями адміністрації Трампа, яка фактично "дружить з ворогами".
Важливо! США оприлюднили оновлену стратегію національної безпеки, яка демонструє більш примирливий підхід до ключових суперників, зокрема Китаю та Росії.
"Коли Кремль схвалює стратегію національної безпеки США, це тривожний сигнал, а не комплімент. Ми намагаємося пояснити це ізоляціонізмом чи імперіалізмом, але не путінізмом. Однак вже незрозуміло, кого слухаєш: Трампа чи Путіна", – сказав Рашкін.
Тепер Пентагон і Держдеп змушені заперечувати те, що стверджували десятиліттями, бо США настільки змінили політичний курс, що рух назад тепер виглядає як рух вперед.
"Стратегія національної безпеки викликала широкий резонанс у медійному просторі. Тема дійсно хвилює людей, бо це зрада власних національних інтересів, я б назвав це стратегією національної небезпеки", – зазначив Рашкін.
Адміністрація в США вибудовує стратегію залякування й жорстких правил, але ці правила можна "обійти", якщо є гроші або вигода. Трамп це розуміє, бо завжди намагається торгуватися й домовлятися під себе. Тому в підсумку вся система зводиться до очікування, хаосу та подвійних стандартів.
Затягування справ стало для Трампа філософією – подивіться, чого він досяг: став президентом замість в'язниці. Тому для нього ця тактика має майже святу форму порятунку від проблем, адже хто знає, що станеться через два тижні,
– підкреслив Рашкін.
Що ще відомо про заяви Трампа?
Трамп стверджує, що його мирний план підтримують 82% українців, хоча не надав жодних доказів цього опитування.
Він також зауважив, що Росія має вигіднішу переговорну позицію порівняно з Україною, і закликав українську владу провести вибори.
Трамп додав, що європейські партнери запросили його на зустріч у Європі на цих вихідних.