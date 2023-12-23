Есть ли у стрелка из Праги "отношение" к Украине: в МВД поставили точку в этом вопросе
21 декабря произошла жуткая стрельба в центре Праги. Давид Козак открыл огонь, унеся жизни 15 человек в Карловом университете. Вскоре начали распространяться фейки о его "отношении" к Украине.
На брифинге 22 декабря глава МВД Чехии Вит Ракушан полностью разрушил фейк о том, что стрелок имел хоть какое-то отношение к Украине, передает 24 Канал. Он информацию об этом отверг, сделав четкое заявление.
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Давид Козак не имеет отношения к Украине
Он (Давид Козак – 24 Канал) от рождения чех, выросший в чешской семье,
– подчеркнул Ракушан.
Министр внутренних дел сделал акцент на опасности фейков. По его словам, они способны расшатывать атмосферу в обществе, а также сеют страх и неуверенность. А еще они препятствуют работе полицейских.
Также глава полиции Праги Мартин Вондрашек отметил, что правоохранители взялись за проверку сообщений в социальных сетях. Уже есть те, кто симпатизирует действиям стрелка. Также есть угрожающие его родным расправой.
Его спросили о странице в телеграме, которая могла принадлежать стрелку. Вондрашек не предоставил сведений о том, подтверждено ли, что она принадлежала Давиду Казаку. Напомним, что на ней были публикации о том, что парень планирует устроить стрельбу, а также покончить с жизнью. Ситуацию продолжают изучать специалисты по кибербезопасности.
Что известно о стрельбе
- 21 декабря поступило сообщение о том, что в центральной части Праги произошла стрельба. Злоумышленник открыл огонь в Карловом университете, в результате чего есть много жертв и раненых.
- Как выяснилось, стрелком был Давид Козак. За несколько часов до этого он убил в своем городке собственного отца. За это его и разыскивала полиция, сотрудники которой потом узнали, что стрелок в Карловом университете – он.
- По словам потерпевших, они пытались скрыться от стрелка повсюду, где это было возможно. Они бежали в библиотеку, кабинеты, а также вылезали на крышу учебного заведения.
- К сожалению, вследствие того жуткого инцидента, погибли 15 человек. Также по меньшей мере 24 получили ранения. Известно, что стрелок был ликвидирован.