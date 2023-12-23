Чи є у стрільця з Праги "стосунок" до України: у МВС поставили крапку у цьому питанні

21 грудня сталася моторошна стрілянина у центрі Праги. Давид Козак відкрив вогонь, забравши життя 15 людей у Карловому університеті. Невдовзі почали ширитися фейки про його "стосунок" до України.

На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії Віт Ракушан вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною, передає 24 Канал. Він інформацію про це відкинув, зробивши чітку заяву.

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Давид Козак не має стосунку до України

Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині,

– наголосив Ракушан.

Міністр внутрішніх справ зробив акцент на небезпеці фейків. За його словами, вони здатні розхитувати атмосферу у суспільстві, а також сіють страх і невпевненість. А ще вони перешкоджають роботі поліцейських.

Також глава поліції Праги Мартін Вондрашек зазначив, що правоохоронці взялися за перевірку дописів у соціальних мережах. Адже вже є ті, хто симпатизує діям стрільця. Також є ті, хто погрожує його рідним розправою.

Його спитали про сторінку у телеграмі, яка могла належати стрільцю. Вондрашек не надав відомостей про те, чи підтверджено, що вона належала Давиду Козаку. Нагадаємо, що у ній були публікації про те, що хлопець планує влаштувати стрілянину, а також покінчити з життям. Ситуацію продовжують вивчати фахівці з кібербезпеки.

Що відомо про стрілянину