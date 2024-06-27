Поэтому Путин и не стал комментировать: что не так с терактом в Дагестане
В Дагестане 23 июня произошла серия терактов, которые совершили 5 боевиков. В результате стрельбы погибли 15 полицейских. В то же время Путин решил не комментировать эти события.
Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что произвол полицейских в России ненавидят все. Хотя силовики являются опорой режима Путина, однако, когда их "списывают в расход", власть демонстрирует, что полицейских не жалко.
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Все что-то скрывают
Однако на самом деле неизвестно, что действительно произошло в Дагестане. Всегда в терактах, по словам оппозиционера, гибнут мирные граждане, потому что они и являются целью террористических действий.
Однако этот теракт выглядит очень странно. Пропорция гражданских и людей в погонах среди тех, кто погиб, шокирующая. Убиты преимущественно сотрудники полиции,
– отметил он.
При этом количество убитых и боевиков, что были ликвидированы, примерно 1:3.
Любая контртеррористическая операция сводится к ликвидации всех, кого считают террористами. А в Дагестане пять так называемых боевиков убили 15 правоохранителей.
Предположительно, это был бунт, восстание, "разборки". А синагога и православный храм, на которые произошли нападения, не были основной целью боевиков.
"Кажется, что все что-то скрывают относительно этих событий. Они не похожи на настоящий теракт. Возможно поэтому Путин и не стал комментировать их", – предположил Геннадий Гудков.
Что известно о терактах в Дагестане
- В Махачкале и Дербенте 23 июня произошла стрельба. Террористы напали на синагогу и православные храмы.
- Они жестоко расправились со священником. Также были убиты 15 полицейских, которых расстреляли пятеро боевиков.
- По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, обращение Путина к россиянам по поводу теракта не будет.