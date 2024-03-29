Вернулся из Украины "в отпуск": в "Крокусе" убили российского полковника ГРУ
Вечером 22 марта несколько человек начали стрелять по посетителям концертного зала "Крокус Сити Холла". От полученных ранений в больнице скончался полковник ГРУ Тимур Мясников.
Мясников служил в Косово, Таджикистане, а также участвовал в российской агрессии против Украины на Донбассе. Об этом рассказали российские СМИ, передает 24 Канал.
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"Решил сходить в "Крокус" на концерт"
Одним из первых, кто написал о смерти оккупанта, был председатель самарского отделения организации Офицеры России Артур Маливанчук.
Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в Крокус на концерт,
– написал он.
Маливанчук также сообщил, что Мясников служил в Косово, Таджикистане, а также участвовал в российской агрессии против Украины на Донбассе.
Полковник ГРУ получил в "Крокусе" три пулевых ранения. Медики пытались спасти оккупанта 3 дня, впрочем, ничего не получилось.
Теракт в "Крокусе": последние новости
- Россия выдвинула обвинения в адрес Украины, Великобритании и США в связи с терактом в Подмосковье, обвиняя их в причастности к стрельбе. Однако в Государственном департаменте США заявили, что все эти обвинения являются безосновательными.
- Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что неподтвержденные обвинения Украины в атаках могут повлечь серьезные последствия для России. Это может привести к игнорированию реальной угрозы со стороны исламистов и подорвать внутреннюю безопасность страны.
- И это все при том, что "исламское государство" официально заявило, что это его боевики совершили нападение в "Крокусе" и совершили расправу над россиянами.