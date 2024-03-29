Повернувся з України "у відпустку": в "Крокусі" вбили російського полковника ГРУ
Увечері 22 березня кілька людей почали стріляти по відвідувачах концертного залу "Крокус Сіті Холу". Від отриманих поранень в лікарні помер полковник ГРУ Тімур М'ясніков.
М'ясніков служив у Косово, Таджикистані, а також брав участь у російській агресії проти України на Донбасі. Про це розповіли російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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"Вирішив сходити в "Крокус" на концерт"
Одним з перших, хто написав про смерть окупанта, був голова самарського відділення організації Офіцери Росії Артур Маліванчук.
Лише кілька днів тому він приїхав у відпустку до сім'ї в Москву. І, треба ж було такому статися, вирішив із дружиною Поліною і сином Русланом сходити в Крокус на концерт,
– написав він.
Маліванчук також повідомив, що М'ясніков служив у Косово, Таджикистані, а також брав участь у російській агресії проти України на Донбасі.
Полковник ГРУ отримав у "Крокусі" три кульові поранення. Медики намагалися врятувати окупанта 3 дні, втім, нічого не вийшло.
Теракт у "Крокусі": останні новини
- Росія висунула звинувачення в адресу України, Великої Британії та США у зв'язку з терактом у Підмосков'ї, звинувачуючи їх у причетності до стрілянини. Проте в Державному департаменті США заявили, що всі ці обвинувачення є безпідставними.
- Аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що непідтверджені звинувачення України в атаках можуть спричинити серйозні наслідки для Росії. Це може призвести до ігнорування реальної загрози з боку ісламістів та підірвати внутрішню безпеку країни.
- І це все при тому, що "Ісламська держава" офіційно заявила, що це її бойовики вчинили напад у "Крокусі" та здійснили розправу над росіянами.