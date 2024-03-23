Теракт в "Крокус Сити Холл": ИГИЛ опубликовал фото нападавших и рассказал детали

Вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в одном из ТЦ Подмосковья. Впоследствии ИГИЛ якобы взял всю ответственность на себя. Кроме них ни одна организация не брала на себя ответственность.

Заметим, что в начале марта ФСБ заявила, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве. То есть россияне недавно контактировали с ИГИЛ.

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"Жесточайшая атака"

Террористическая организация "Исламское государство" выпустила расширенное заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Красногорске Московской области. Авторы публикации назвали теракт "самой жестокой атакой за последние годы".

В заявлении говорится, что боевики "Исламского государства" 22 марта "совершили скоординированную атаку на большую толпу христиан". В нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Перед нападением боевики якобы наблюдали за местом.

ИГИЛ обнародовала фото вероятных нападающих / Фото The Khorasan Diary

Также утверждается, что трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, а четвертый участник группировки поджег помещение. В заявлении сказано, что в результате атаки не менее 300 человек погибли или получили ранения, а на месте произошел крупный пожар.

По предварительно обнародованным данным, так называемое нападение произошло в "обычном контексте бурной войны" между "Исламским государством" и странами, выступающими против ислама. "Исламское государство" опубликовало групповое фото предполагаемых террористов, лица которых на кадрах скрыли.

Действительно ли это была работа ИГИЛ: коротко