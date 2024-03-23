Теракт у "Крокус Сіті Холі": ІДІЛ опублікувала фото нападників і розповіла деталі

Увечері 22 березня невідомі здійснили теракт в одному із ТЦ Підмосков'я. Згодом ІДІЛ начебто взяла усю відповідальність на себе. Окрім них, жодна організація не брала на себе відповідальність.

Зауважимо, що на початку березня ФСБ заявила, що запобігла нападу ІДІЛ на синагогу в Москві. Тобто росіяни нещодавно контактували з ІДІЛ.

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"Найжорстокіша атака"

Терористична організація "Ісламська держава" випустила розширену заяву у зв’язку з терактом у "Крокус Сіті Холі" в Красногорську Московської області. Автори публікації назвали теракт "найжорстокішою атакою за останні роки".

У заяві йдеться, що бойовики "Ісламської держави" 22 березня "зробили скоординовану атаку на великий натовп християн". У нападі брали участь четверо бойовиків, озброєні кулеметами, пістолетами, ножами та коктейлями Молотова. Перед нападом бойовики нібито спостерігали за місцем.

ІДІЛ оприлюднила фото ймовірних нападників / Фото The Khorasan Diary

Також стверджується, що троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, а четвертий учасник угруповання підпалив приміщення. У заяві сказано, що в результаті атаки не менше 300 людей загинули або зазнали поранень, а на місці сталася велика пожежа.

За попередньо оприлюдненими даними, так званий напад стався у "звичайному контексті бурхливої війни" між "Ісламською державою" та країнами, які виступають проти ісламу. "Ісламська держава" опублікувала групове фото ймовірних терористів, обличчя яких на кадрах приховали.

Чи справді це була робота ІДІЛ: коротко