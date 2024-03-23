Теракт у "Крокус Сіті Холі": ІДІЛ опублікувала фото нападників і розповіла деталі
Увечері 22 березня невідомі здійснили теракт в одному із ТЦ Підмосков'я. Згодом ІДІЛ начебто взяла усю відповідальність на себе. Окрім них, жодна організація не брала на себе відповідальність.
Зауважимо, що на початку березня ФСБ заявила, що запобігла нападу ІДІЛ на синагогу в Москві. Тобто росіяни нещодавно контактували з ІДІЛ.
Дивіться також Стрілянина на концерті та люди, заблоковані в палаючій будівлі: що відомо про теракт під Москвою
"Найжорстокіша атака"
Терористична організація "Ісламська держава" випустила розширену заяву у зв’язку з терактом у "Крокус Сіті Холі" в Красногорську Московської області. Автори публікації назвали теракт "найжорстокішою атакою за останні роки".
У заяві йдеться, що бойовики "Ісламської держави" 22 березня "зробили скоординовану атаку на великий натовп християн". У нападі брали участь четверо бойовиків, озброєні кулеметами, пістолетами, ножами та коктейлями Молотова. Перед нападом бойовики нібито спостерігали за місцем.
Також стверджується, що троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, а четвертий учасник угруповання підпалив приміщення. У заяві сказано, що в результаті атаки не менше 300 людей загинули або зазнали поранень, а на місці сталася велика пожежа.
За попередньо оприлюдненими даними, так званий напад стався у "звичайному контексті бурхливої війни" між "Ісламською державою" та країнами, які виступають проти ісламу. "Ісламська держава" опублікувала групове фото ймовірних терористів, обличчя яких на кадрах приховали.
Чи справді це була робота ІДІЛ: коротко
- Росії терміново необхідно було знайти винних, однак нападники самі зробили заяву. Так, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за стрілянину в ТЦ "Крокус Сіті Хол". Спершу у ЗМІ наголосили, що це може бути фейком, адже організація неодноразово приписувала собі трагедії, до яких не була причетна, однак у США нібито підтвердили, що мають розвіддані про те, що стрілянину у Підмосков'ї влаштували саме терористи ІДІЛ.
- Так, The New York Times і CBS, посилаючись на власні джерела, заявили, що розвідка США отримала інформацію про підготовку ІДІЛ до терактів у Москві. Коли дані були підтверджені, то офіційні особи під час приватної розмови попередили Кремль про загрозу. Однак у Москві не відреагували на це. Як пишуть росЗМІ, посилаючись на власні джерела, США нібито не надали вагомих та конкретних доказів, а вся надана інформація була загальною.