Стрельба в Перми: студенты-очевидцы рассказали, что происходило внутри университета

Студенты государственного университета в Перми рассказали жуткие детали стрельбы 20 сентября. Нападающий Тимур Бекмансуров открыл огонь еще на улице возле учебного заведения.

Сначала раздались выстрелы

Дмитрий опоздал на занятия. Он как раз подходил к университету, когда услышал выстрелы. Неподалеку также раздался звук, который обычно бывает, когда разбивается стекло.

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В сторону вокзала уже бежали люди. Они кричали, что стреляют. Дмитрий тоже побежал. Он успел заметить, как к университету приближается мужчина с оружием. Он был в черной одежде и имел много патронов. А еще, возможно, бронежилет.

Раненый полз по улице

Студент, который не назвал свое имя, увидел стрелка через окно. Очевидец находился в аудитории на шестом этаже. Студенты не рисковали выходить через окно, потому закрылись в аудитории.

Парень рассказал: он видел, как внизу полз раненный. Когда прибыла полиция, правоохранители жестами приказали студентам оставаться в укрытии.

"Двери нас не спасли бы"

Ольга рассказала, что нападающий стрелял на втором этаже. Напуганные студенты скрылись на четвертый и там тихо сидели в аудитории.

Ольга рассказывает: деревянные двери все равно не спасли бы. Поэтому студенты придвинули к ним шкаф. И пытались молчать.

Когда правоохранители начали стучать в дверь, им никто не открыл. Только после звонка правоохранителей по рабочему телефону спасенные поняли: все закончилось.

По словам Ольги, когда студенты наконец вышли из аудитории, на полу они увидели девушку без признаков жизни.

"В чатах появились видео"

Антон услышал выстрелы, когда выходил из университета. Сначала он подумал, что это что-то происходит на строительстве поблизости. О трагедии парень узнал, когда в чатах поделились фото и видео.

По дороге Антон встретил парня, который, пытаясь спастись, прыгнул со второго этажа.

По словам студента, администрация университета сработала очень плохо. Не было никаких уведомлений или сигнализации. Некоторые преподаватели продолжали спокойно проводить пары, потому что не знали, что происходит.

Минут через 10 – 15 после выстрелов приехали правоохранители и скорые.

"Забегают две девушки и начинается стрельба"

Когда началась стрельба, Семен был в лифте. Когда дверь открылась, внутрь забежали две девушки, и началась стрельба.

Мы их затянули (до лифта – 24 канал), закрыли дверь, поехали наверх, поднялись на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории,

– рассказал Семен.

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