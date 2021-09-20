Стрілянина у Пермі: студенти-очевидці розповіли, що відбувалося всередині університету

Студенти державного університету у Пермі розповіли моторошні деталі стрілянини 20 вересня. Нападник Тимур Бекмансуров відкрив вогонь ще на вулиці біля навчаного закладу.

Спершу пролунали постріли

Дмитро спізнився на заняття. Він саме підходив до університету, коли почув постріли. Неподалік також пролунав звук, який зазвичай буває, коли розбивається скло.

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У бік вокзалу вже тікали люди. Вони кричали, що стріляють. Дмитро теж побіг. Він встиг зауважити, як до університету наближається чоловік зі зброєю. Він був у чорному одязі та мав багато патронів. А ще, можливо, бронежилет.

Поранений повз вулицею

Студент, який не назвав своє ім'я, побачив стрілка через вікно. Очевидець перебував в аудиторії на шостому поверсі. Студенти не ризикували виходити через вікно, тому закрилися в аудиторії.

Хлопець розповів: він бачив, як внизу повз поранений. Коли прибула поліція, правоохоронці жестами звеліли студентам залишатися у сховку.

"Двері нас не врятували б"

Ольга розповіла, що нападник стріляв на другому поверсі. Налякані студенти втекли на четвертий і там тихо сиділи в аудиторії.

Ольга розповідає: дерев'яні двері все одно не врятували б. Тому студенти присунули до них шафу. Й намагалися мовчати.

Коли правоохоронці почали стукати у двері, їм ніхто не відчинив. Тільки після дзвінка правоохоронців робочим телефоном врятовані зрозуміли: усе закінчилося.

За словами Ольги, коли студенти нарешті вийшли з аудиторії, на підлозі вони побачили дівчину без ознак життя.

"У чатах з'явилися відео"

Антон почув вистріли, коли виходив з університету. Спершу він подумав, що це щось відбувається на будівництві поблизу. Про трагедію хлопець дізнався, коли у чатах поділилися фото та відео.

Дорогою Антон зустрів хлопця, який, намагаючись врятуватися, стрибнув з другого поверху.

За словами студента, адміністрація університету спрацювала дуже погано. Не було жодних сповіщень або сигналізації. Деякі викладачі продовжували спокійнісінько проводити пари, бо не знали, що відбувається.

Хвилин через 10 – 15 після пострілів приїхали правоохоронці та швидкі.

"Забігають дві дівчини і починається стрілянина"

Коли почалася стрілянина, Семен був у ліфті. Коли двері відчинилися, всередину забігли дві дівчини, і почалася стрілянина.

Ми їх затягнули (до ліфту – 24 канал), закрили двері, поїхали наверх, піднялися на п'ятий поверх, забарикадувалися і сиділи в аудиторіЇ,

– розповів Семен.

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