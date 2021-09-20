СМИ обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что в Бекмансурова была законная лицензия на оружие. В марте он подал запрос на получение охотничьего ружья. Психиатрическую комиссию будущий стрелок прошел без проблем.

Все здесь Стрельба в Пермском университете и тяжелое ранение нападавшего: все, что известно

В мае парень купил ружье за ​​20 тысяч рублей

Еще 6 мая он приобрел ружье Huglu Artox Tactic Pump Synt. Стоимость этого оружия – около 20 тысяч рублей – это около 7200 гривен. С этого времени Бекмансуров ежемесячно пополнял свои запасы патронов:

17 июня он приобрел 45 патронов;

19 июля – еще 45;

27 августа – 105.

Медиа рассказывают, что примерно в то время, когда Бекмансуров приобрел ружье, он разорвал свои отношения с девушкой. В июле парень совершенствовал свои умения на стрельбищах.

Смотрите фото документов на оружие / Фото "SHOT":

Отец нападающего – военный

По предварительной информации, стрелок живет с матерью. Его отец – военный, служит по контракту в Самарской области. Еще вечером накануне Бекмансуров читал в интернете военные исторические романы, это было его хобби.

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Парень утром должен был идти на занятия

После того, как утром мать уехала на работу, юноша должен был идти на занятия. Из дома он вышел около 10:30. Сосед Бекмансурова говорит, что парень был весь в черном, лицо его не было видно из-за балаклавы. Тимур сел на заднее сиденье Mazda и уехал.

Обратите внимание! Тимура Бекмансурова ранили при задержании. Он – в очень тяжелом состоянии в больнице.

Главное о стрельбе в университете в Перми:

Стрельба произошла в Пермском государственном университете.

Стрелец открыл огонь еще на улице, а потом вошел внутрь.

Студенты выпрыгивали из окон и закрывались в аудиториях.

Жертвами нападения стали 6 человек, 24 – получили ранения.

Смотрите видео о стрельбе в Перми:​