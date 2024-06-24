Может вспыхнуть весь регион: в чем критическая слабость путинского режима

В Дагестане 23 июня произошло несколько терактов. За этими событиями может стоять северокавказское отделение Исламского государства Wilayat Kavkaz.

В то же время россияне уже обвиняют в событиях в республике Украину и НАТО. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что Владимир Путин, считает, если он дружит с Талибаном и снимает с этого исламистского движения ярлык "терроризма", то Россия будет "застрахована" от атак исламских террористических организаций.

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Не могут сопротивляться терроризму

Путин нарушил баланс, и сейчас Россия почувствует последствия его действий.

Если бы в терактах в Дагестане приняло участие значительно большее количество боевиков, то масштаб был бы огромным – вспыхнул бы весь регион. Так же как 2 тысячи вагнеровцев Евгения Пригожина во время мятежа чуть не свалили власть в России,

– подчеркнул политтехнолог.

Именно в этом слабость режима, заметил он: гонялись за пятью террористами в Дагестане, пока они не перестреляли в два раза больше силовиков, которые должны были быть подготовленными. Российские силовики полностью провалили то, чем должны были заниматься.

"Они могут поймать студента или бабушку, вышедших на пикет. Однако не могут сопротивляться реальному терроризму, ведь все свои силы российские власти тратят на бесполезную и бессмысленную войну", – объяснил он.

Опасно бросать кадыровцев

В то же время если раньше для стабилизации ситуации в регионе бросали силы из других российских территорий, то сейчас это опасно. Потому что приедут люди другого этноса, и тогда может восстать весь регион. Именно поэтому, по мнению политолога, опасно бросать кадыровцев в Дагестан для успокоения ситуации.

"Wilayat Kavkaz, когда увидела, как прошла их операция небольшого масштаба в Дагестане, в дальнейшем могут масштабировать свои действия. Для них это настоящий успех, а потому террористы могут получить больше денег от тайных спонсоров на осуществление новых терактов", – отметил Борис Тизенгаузен.

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