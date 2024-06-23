Так в результате боя с террористами в Дагестане погиб глава местной полиции. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит в Дагестане

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что столкновение спецназовцев с боевиками продолжается в дагестанском городе Дербент. Там тяжелое ранение получил начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев.

Как сообщили в так называемом министерстве внутренних дел Дагестана, полицейский приехал в Дербент на помощь. В конце концов медики не смогли его спасти после травмы.

Однако стрельба между боевиками и российскими правоохранителями, по состоянию на 22:26 продолжалась. Через час российские СМИ сообщили, что двое боевиков ликвидированы в Дербенте во время контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете также отметили, что активная фаза КТО в городе завершена.

В то же время в Дербенте также вспыхнул пожар в местной синагоге. Его не могли потушить спасатели.

В синагоге в дагестанском Дербенте вспыхнул пожар: смотрите видео

Главу дагестанского района задержали

Российские правоохранительные органы также сообщили, что главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали в связи с участием его сыновей в стрельбе в Махачкале и Дербенте.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что у главы Сергокалинского района Дагестана проводятся обыски, а сам он дает показания в полиции.

Из интересного, с сайта партии "Единая Россия" исчезла страница главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он является членом регионального политсовета и секретарем местного отделения партии.

Страница Омарова исчезла с сайта "Единой России" / Фото из российских телеграм-каналов

Стоит отметить, что ранее российские СМИ писали, что двое сыновей Омарова участвовали в нападении на полицейских и синагогу в Махачкале и позже были ликвидированы. По предварительным данным, третьим ликвидированным оказался племянник Омарова.