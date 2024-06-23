Так внаслідок бою з терористами у Дагестані загинув голова місцевої поліції. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що зараз коїться у Дагестані

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що зіткнення спецпризначенців з бойовиками триває в дагестанському місті Дербент. Там тяжкого поранення зазнав начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів Мавлудін Хідірнабієв.

Як повідомили у так званому міністерстві внутрішніх справ Дагестану, поліцейський приїхав до Дербента на допомогу. Зрештою медики не змогли його врятувати після травми.

Однак стрілянина між бойовиками і російськими правоохоронцями, станом на 22:26 тривала. Через годину російські ЗМІ повідомили, що двох бойовиків ліквідовано в Дербенті під час контртерористичної операції. У Національному антитерористичному комітеті також зазначили, що активну фазу КТО у місті завершено.

Водночас у Дербенті також спалахнула пожежа у місцевій синагозі. Її не могли загасити рятувальники.

У синагозі у дагестанському Дербенті спалахнула пожежа: дивіться відео

Главу дагестанського района затримали

Російські правоохоронні органи також повідомили, що голову Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова затримали у зв'язку з участю його синів у стрілянині в Махачкалі та Дербенті.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що у голови Сергокалинського району Дагестану проводяться обшуки, а сам він дає свідчення в поліції.

З цікавого, з сайту партії "Єдина Росія" зникла сторінка голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Він є член регіональної політради та секретар місцевого відділення партії.

Сторінка Омарова зникла з сайту "Єдиної Росії" / Фото з російських телеграм-каналів

Варто зазначити, що раніше російські ЗМІ писали, що двоє синів Омарова брали участь у нападі на поліцейських та синагогу в Махачкалі і пізніше були ліквідовані. За попередніми даними, третім ліквідованим виявився племінник Омарова.