Суд избрал меру пресечения для подруги мужчины, которого застрелили в Днепре

Несколько недель назад Украину всколыхнуло известие о стрельбе в Днепре. Спутнице застреленного мужчины 15 сентября избрали меру пресечения

В Днепре избрали меру пресечения для подруги застреленного в Днепре мужчины. Ей был назначен домашний арест.

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Судья частично удовлетворил решение прокуроров

Подозреваемая в зале суда уже заявляла, что не считает себя виновной. Женщина в суде заявила, что правоохранитель не показал ей свое удостоверение. Она объяснила, что виновной себя не считает.

Судья спросил, считается работник полиции таковым только после предоставления удостоверения. На что Татьяна Патинка ответила, что пока она действительно так считает, ведь ее любимый на тот момент разводились с женой, и они делили имущество. Поэтому она "беспокоилась, чтобы это не были какие-то бандиты или еще кто-то".

Подозреваемая будет под домашним арестом с 21:00 до 7:00 в течение двух месяцев, то есть до 13 ноября. В то же время судья удовлетворил просьбу прокуроров частично.

Прокурор и подозреваемая решение суда комментировать отказались,

– говорится в сообщении.

Ранее патрульному, застрелившему мужчину, также избрали меру пресечения. Егору Звонкову 31 августа избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Это решение порадовало его коллег, находившихся в зале суда.

После того как судья объявил решение о мере пресечения, присутствовавшие на заседании полицейские – коллеги подозреваемого – начали аплодировать.

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