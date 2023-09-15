Суд в Днепре избирал меру пресечения 22-летней Татьяне Патинке 15 сентября 2023 года. Ориентировочно в 13:17 стало известно о начале заседания суда.
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Суд избирал меру пресечения женщине, которая была спутницей застреленного в Днепре мужчины
Женщина в суде заявила, что правоохранитель не предоставил ей свое удостоверение. Она объяснила, что виновной себя не считает.
Судья спросил, считается ли работник полиции таким только после показа удостоверения. На что Татьяна ответила, что она действительно так считает, ведь ее любимый на тот момент расставался с женой и они делили имущество. Поэтому она "беспокоилась, чтобы это не были никакие не бандиты, ни что-либо еще".
Что заявила в суде Татьяна Патинко: смотрите видео
Татьяне Патинцы выбирали меру пресечения: смотрите видео
В зале суда Татьяна Патынка была без адвоката. По данным журналистов, прокурор просил для нее ночной домашний арест. А она – о личном обязательстве для себя.
Впоследствии суд назначил ей ночной домашний арест с 21:00 до 7:00. Он будет действовать в течение двух месяцев – до 13 ноября 2023 года. То есть судья удовлетворил просьбу прокуроров частично.
Смертельная стрельба в Днепре: последние новости
- В Днепре патрульные полицейские 29 августа остановили машину Jaguar из-за нарушения правил дорожного движения. Дальше между правоохранителями и мужчиной и женщиной, которых остановили, возник конфликт и началась потасовка. Во время стычки полицейский смертельно выстрелил в мужчину.
- В конце августа патрульному полицейскому избрали меру пресечения – она будет находиться под круглосуточным домашним арестом 60 суток.
- 12 сентября следователи национальной полиции вручили подозрение спутнице мужчины, которого застрелил правоохранитель по статье о сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа и тому подобное. Ведь на опубликованных кадрах было видно, что женщина также участвовала в драке с полицией .
- Перед этим СМИ узнали, что в машине с убитым Джумбери Силогавой была 22-летняя Татьяна Патинко , у которой есть прописка в Днепропетровской области.