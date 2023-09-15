Суд в Днепре избирал меру пресечения 22-летней Татьяне Патинке 15 сентября 2023 года. Ориентировочно в 13:17 стало известно о начале заседания суда.

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Женщина в суде заявила, что правоохранитель не предоставил ей свое удостоверение. Она объяснила, что виновной себя не считает.

Судья спросил, считается ли работник полиции таким только после показа удостоверения. На что Татьяна ответила, что она действительно так считает, ведь ее любимый на тот момент расставался с женой и они делили имущество. Поэтому она "беспокоилась, чтобы это не были никакие не бандиты, ни что-либо еще".

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В зале суда Татьяна Патынка была без адвоката. По данным журналистов, прокурор просил для нее ночной домашний арест. А она – о личном обязательстве для себя.

Впоследствии суд назначил ей ночной домашний арест с 21:00 до 7:00. Он будет действовать в течение двух месяцев – до 13 ноября 2023 года. То есть судья удовлетворил просьбу прокуроров частично.

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