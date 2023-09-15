В Днепре избрали меру пресечения для подруги застреленного в Днепре мужчину. Ей был назначен домашний арест.

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Судья частично удовлетворил решение прокуроров

Подозреваемая будет под домашним арестом с 21:00 до 7:00 в течение двух месяцев. В то же время судья удовлетворил просьбу прокуроров частично.

Прокурор и подозреваемое решение суда комментировать отказались,

– говорится в сообщении.

Подозреваемая в зале суда уже заявляла, что не считает себя виновной. Женщина в суде заявила, что правоохранитель не предоставил ей свое удостоверение. Она объяснила, что виновной себя не считает.

Судья спросил, работник полиции считается таким только после показа удостоверения. На что Татьяна Патинка ответила, что пока она действительно так считает, ведь ее любимый на тот момент расставался с женой и они делили имущество. Поэтому она "беспокоилась, чтобы это не были никакие не бандиты, ни что-либо еще".

Ранее патрульному, застрелившему мужчину, также выбрали "предохранение". Егору Звонкову 31 августа избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Это решение порадовало его находившихся в зале суда коллег.

После того, как судья объявил решение о мере пресечения, присутствовавшие на заседании полицейские – коллеги подозреваемого – начали аплодировать.

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