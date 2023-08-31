Патрульному Егору Звонкову 31 августа избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Это решение порадовало находившихся в зале суда его коллег.
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Реакция коллег
После того, как судья объявил решение о мере пресечения, присутствовавшие на заседании полицейские – коллеги подозреваемого – начали аплодировать. Ранее во время общения с журналистами стражи порядка, которые собрались у здания суда в Днепре поддержать Звонкова, рассказывали, что справедливым решением было бы или освободить его из-под стражи, или отпустить под домашний арест. Кроме того, все единогласно отзывались о подозреваемом, как об ответственном и воспитанном парне, который выполнял свои полномочия на достойном уровне.
Судья удовлетворил просьбы адвокатов Звонкова, которые просили суд назначить меру пресечения их подзащитному в виде личного обязательства, домашнего ареста или освобождения под залог.
Коллеги Звонкова обрадовались решению суда: видео Общественное
Реакция адвоката
Юлия Сегеда, адвокат патрульного, заявила, что она полностью удовлетворена решением суда. С учетом резонанса, вызвавшего в обществе инцидент в Днепре, адвокат считает судебное решение "адекватным" и "соразмерным". В то же время она уверена, что прокуратура будет его обжаловать, поэтому ее и ее подзащитного будет ждать еще апелляционная инстанция. Также Сегеда вновь подчеркнула, что подозрение Звонкову необоснованно и непонятно.
Патрульному Звонкову выбирали меру пресечения
- 29 августа в Днепре водитель Jaguar нарушил правила дорожного движения и начал убегать от патрульной машины. Полицейским удалось догнать автомобиль, в котором находились Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Мужчина начал оскорблять патрульную, а затем даже нанес женщине несколько ударов по лицу. Патрульный Егор Звонков, чтобы помочь коллеге, выстрелил в Силогаву из табельного оружия. Эти выстрелы оказались смертельными.
- Относительно Звонкова открыли производство по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий. Спутнице Силогавы также грозит наказание, ведь ДБР возбудило дело по факту посягательство на жизнь патрульных.
- 31 августа в Кировском районном суде Звонкову избрали меру пресечения. Сам подозреваемый не признал свою вину и заявил, что действовал в пределах своих полномочий.