Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный застрелил мужчину, который вел себя агрессивно. Правоохранителю объявили о подозрении по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий.
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Подозреваемый выступил в суде по видеосвязи
Защита полицейского настаивает на том, что подозрение в умышленном убийстве необоснованно, так же, как и содержание под стражей.
Сам Звонков, выступая в суде, заявил, что не считает себя виновным, потому что действовал по закону.
С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все прописанные действия – я не предпринимал. В тот день на меня и моего коллегу было совершено нападение. После того, как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и моей коллеги,
– отметил патрульный.
Адвокаты Звонкова отметили, что их подопечный нуждается в лечении в стационаре, потому что имеет серьезные травмы. Поэтому они просят судью о личном обязательстве или домашнем аресте.
Трагедия в Днепре: что известно
- Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы возле Днепра патрульная машина остановила автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. В автомобиле находился мужчина по имени Джумбери Силогава вместе с женщиной и двумя детьми.
- Силогава вел себя агрессивно. Об этом свидетельствуют видеозаписи, в частности, из бодикамер патрульных. Мужчина нападал на полицейских. В ходе схватки он нанес патрульный несколько ударов кулаком по лицу. Тогда ее коллега применил табельное оружие – трижды выстрелил в нападающего. Две пули попали нападающему в живот – он скончался на месте.
- Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении патрульного по двум статьям: убийство и превышение полномочий. Впоследствии стало известно об открытии другого уголовного производства по факту посягательства на жизнь патрульных.
- 31 августа в Кировском районном суде Днепра проходит заседание по избранию меры пресечения патрульному, который застрелил мужчину, защищая напарницу.