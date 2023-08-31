Ввечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який поводився агресивно. Правоохоронцю оголосили про підозру за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

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Підозрюваний виступив у суді по відеозв'язку

Захист поліцейського наполягає на тому, що підозра в умисному вбивстві є необґрунтованою, так само, як і тримання під вартою.

Сам Звонков, виступаючи у суді, заявив, що не вважає себе винуватим, бо діяв згідно із законом.

З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги,

– зазначив патрульний.

Адвокати Звонкова зауважили, що їхній підопічний потребує лікування у стаціонарі, бо має серйозні травми. Тому вони просять суддю про особисте зобов'язання або домашній арешт.

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