У Дніпрі обрали запобіжний захід для подруги застреленого у Дніпрі чоловіка. Їй призначили домашній арешт.

Дивіться також Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: все, що відомо про інцидент

Суддя частково задовольнив рішення прокурорів

Підозрювана у залі суду вже заявляла, що не вважає себе винною. Жінка у суді заявила, що правоохоронець не надав їй свого посвідчення. Вона пояснила, що винною себе не вважає.

Суддя запитав, чи працівник поліції вважається таким тільки після показу посвідчення. На що Тетяна Патинка відповіла, що наразі вона справді так вважає, адже її коханий на той момент розлучався з дружиною і вони ділили майно. Тому вона "хвилювалась, щоб це не були ніякі не бандити, ні ще щось".

Жінка буде під домашнім арештом з 21:00 до 7:00 протягом двох місяців, тобто до 13 листопада. Водночас суддя задовольнив прохання прокурорів лише частково.

Прокурор та підозрювана рішення суду коментувати відмовились,

– мовиться в повідомленні.

Раніше патрульному, який застрелив чоловіка, також обрали "запобіжку". Єгору Звонкову 31 серпня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Це рішення порадувало його колег, які перебували у залі суду.

Після того, як суддя оголосив рішення щодо запобіжного заходу, присутні на засіданні поліцейські – колеги підозрюваного – почали аплодувати.

Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: останні новини