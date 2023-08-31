Женщина, которая находилась на месте событий во время стрельбы в Днепре, тоже участвовала в драке с патрульными. Такой вывод можно сделать из видео, которым поделились СМИ.

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На видео события показаны в замедленном режиме. На кадрах можно увидеть, что мужчина нападал на патрульного, а тот защищался и отступал. В это время женщина напала на патрульную со спины и схватила ее.

Издание со ссылкой на источник пишет, что правоохранители готовят подозрение этой женщине. Напомним, что было открыто уголовное производство по статье 348. Посягательство на жизнь работников полиции карается тюремным сроком от 9 до 15 лет или пожизненным заключением.

Женщина нападает на патрульную в Днепре: видео "РБК-Украина"



Что известно об этой женщине

Журналисты выяснили, что ее зовут Татьяна Патинка. Она не является женой Джумбери Силогавы, ведь тот недавно развелся. Его бывшая супруга ранее сообщала, что это его любовница. Ей 22 года. На одном из видео с места событий она сначала кричала о своей беременности, а потом курила.

Во время задержания элитного автомобиля Jaguar она сидела на месте водителя, а мужчина находился в пассажирском кресле. На видео с камер наблюдения было видно, что во время нарушения ПДД Джумбери Силогава был за рулем. Поэтому появилась версия, что они поменялись местами, когда их остановили правоохранители в центре Днепра. Предварительно, эта машина оформлена на бывшую жену погибшего мужчины.

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