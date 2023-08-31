Жінка, яка перебувала на місці подій під час стрілянини у Дніпрі, теж брала участь у бійці з патрульними. Такий висновок можна зробити з відео, яким поділилися ЗМІ.

До теми Стрілянина у Дніпрі: "Схеми" розкрили особистість водійки

Нові подробиці інциденту

На відео події показані у сповільненому режимі. На кадрах можна побачити, що чоловік нападав на патрульного, а той захищався та відступав. В цей час жінка напала на патрульну зі спини та схопила її.

Видання із посиланням на джерело пише, що правоохоронці готують підозру цій жінці. Нагадаємо, що було відкрито кримінальне провадження за статтею 348. Посягання на життя працівників поліції карається тюремним терміном від 9 до 15 років або довічним ув'язненням.

Жінка нападає на патрульну у Дніпрі: відео "РБК-Україна"

Що відомо про цю жінку

Журналісти з'ясували, що її звати Тетяна Патинка. Вона не є дружиною Джумбері Сілогави, адже той нещодавно розлучився. Його колишня дружина раніше повідомляла, що це його коханка. Їй 22 роки. На одному з відео з місця подій вона спочатку кричала про свою вагітність, а потім палила.

Під час затримання елітної автівки Jaguar вона сиділа на місці водія, а чоловік перебував у пасажирському кріслі. На відео з камер спостереження було видно, що під час порушення ПДР Джумбері Сілогава був за кермом. Тому з'явилася версія, що вони помінялися місцями, коли їх зупинили правоохоронці у середмісті Дніпра. Попередньо, ця машина оформлена на колишню дружину загиблого чоловіка.

Що ще відомо про стрілянину у Дніпрі