Киевляне устроили погоню со стрельбой: иностранец задолжал им 120 тысяч долларов США

Иностранец задолжал знакомым 120 тысяч долларов США. Кредиторы устроили погоню со стрельбой на улицах Киева.

Жителей столицы задержали, им уже объявили о подозрении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Смотрите также В Кременчуге мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК: полиция выясняет обстоятельства

Что известно об инциденте

По данным правоохранителей, иностранец занимался в Украине бизнесом, вложив в него деньги 3 своих знакомых. Однако дело "прогорело", поэтому вовремя вернуть 120 тысяч долларов США мужчина не смог вовремя вернуть 120 тысяч долларов США.

Вечером кредиторы ждали должника вблизи одного из киевских ресторанов. Когда тот сидел в автомобиле, нападавшие пробили ему колесо, однако иностранцу удалось уехать.

После подозреваемые начали преследование со стрельбой по транспорту. Через некоторое время должник покинул машину, его догнали и начали бить, требуя вернуть по 40 тысяч долларов США каждому из кредиторов.

В прокуратуре показали нападение: смотрите видео

Досудебное расследование проводят следователи Голосеевского управления Нацполиции в Киеве.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

К слову, 11 марта возле столичной станции метро "Черниговская" патрульные применили оружие, чтобы остановить водителя-нарушителя ПДД. Полиция разыскивает мужчину.