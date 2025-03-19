Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Полтавской области.

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Конфликт с ТЦК в Кременчуге

Во время патрулирования улиц Кременчуга полицейские заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Они вместе с сотрудниками ТЦК остановили его, чтобы проверить документы. Но в какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в ногу служащему территориального центра комплектования.

Мужчина был задержан для дальнейших процессуальных действий. Раненому работнику ТЦК и СП на месте оказали медицинскую помощь.

Правоохранители установили, что стрельбу устроил местный житель 1977 года рождения. Решается вопрос о правовой квалификации события. Полиция изъяла оружие у нарушителя порядка. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце января на заправке в Пирятине, что на Полтавщине, вооруженный мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК. Ранения, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Мужчина пытался спасти своего знакомого, которого мобилизовали и везли в учебный центр.

После убийства нападавший забрал оружие и убежал, но полиции удалось задержать предполагаемого преступника и его сообщника. Начаты уголовные производства, мужчинам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.