Кияни влаштували погоню зі стріляниною: іноземець заборгував їм 120 тисяч доларів США

Іноземець заборгував знайомим 120 тисяч доларів США. Кредитори влаштували погоню зі стріляниною вулицями Києва.

Мешканців столиці затримали, їм уже оголосили про підозру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Що відомо про інцидент

За даними правоохоронців, іноземець займався в Україні бізнесом, вклавши в нього гроші 3 своїх знайомих. Однак справа "прогоріла", тож вчасно повернути 120 тисяч доларів США чоловік не зміг.

Увечері кредитори чекали на боржника поблизу одного з київських ресторанів. Коли той сидів у автомобілі, нападники пробили йому колесо, однак іноземцеві вдалося поїхати геть.

Опісля підозрювані розпочали переслідування зі стріляниною по транспорту. Через певний час боржник покинув автівку, його наздогнали й почали бити, вимагаючи повернути по 40 тисяч доларів США кожному з кредиторів.

У прокуратурі показали напад: дивіться відео

Досудове розслідування проводять слідчі Голосіївського управління Нацполіції у Києві.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, 11 березня біля столичної станції метро "Чернігівська" патрульні застосували зброю, аби зупинити водія-порушника ПДР. Поліція розшукує чоловіка.