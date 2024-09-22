На Киевщине мужчина устроил стрельбу в магазине: есть раненые

На Обуховщине мужчина открыл хаотичный огонь по людям. Злоумышленника задержали.

22 сентября около 14:00 на Киевщине произошла стрельба. Неизвестный мужчина совершил нападение на магазин.

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Стрельба на Киевщине

Полицейские, прибывшие по вызову на место инцидента, выяснили, что нападающий зашел в один из магазинов и начал хаотично стрелять. Он ранил продавщицу и владельца заведения, а затем скрылся.

Правоохранители вызвали пострадавшим медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стула.

Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке.

Сейчас начато уголовное производство по факту хулиганства, совершенного с применением оружия. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Нападение на магазин на Киевщине: смотрите видео

К слову, ночью во Львове на Сыхове раздавались выстрелы. В полиции рассказали, что произошла стычка. На улице Зубривской сын с отцом ждали еврокомиссара для оформления ДТП, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин и совершили конфликт, который перерос в драку, после чего скрылись.