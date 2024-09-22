Инцидент произошел в субботу вечером 21 сентября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию Бирмингема.

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Массовая стрельба в Бирмингеме

По словам офицера полиции Бирмингема Трумена Фицджеральда, сразу после 23:00 "несколько стрелков совершили несколько выстрелов в группу людей" в районе Файв-Пойнтс-Саут.

Когда офицеры прибыли на место происшествия, они обнаружили двух мужчин и женщину с огнестрельными ранениями, которые погибли на месте. Фицджеральд добавил, что четвертая жертва скончалась в местной больнице.

Согласно его словам, по состоянию на утро воскресенья еще никого не задержали.

Офицер полиции добавил, что все жертвы находились на открытой местности на тротуаре или на улице. Сейчас детективы работают над тем, чтобы определить, подходили ли стрелки к жертвам пешком, или проезжали мимо них на машине.

Известно, что раненых в результате стрельбы доставили в местные больницы. Так, больница Университета Алабамы в Бирмингеме приняла 11 пострадавших, в том числе одного человека, который умер, сообщила CNN представитель больницы Ханна Эколс. О том, в каком состоянии находятся пострадавшие не сообщается.

"У нас есть десятки жертв огнестрельных ранений из этого района. Мне сказали, что по крайней мере четверо из них находятся в опасном для жизни состоянии, другие имеют различные ранения", – сказал Фицджеральд.

Пока неизвестно, сколько именно людей открыли огонь и что стало причиной насилия.

Файв-Пойнтс-Саут – это оживленный район, известный своими ресторанами, ночными клубами, пабами и концертными площадками вблизи кампуса Алабамского университета в Бирмингеме и в нескольких минутах езды от центра Бирмингема.

Согласно данным Архива огнестрельного насилия, в этом году в США произошло по меньшей мере 403 массовых расстрела. В Архиве, как и в CNN, определяют массовую стрельбу как такую, в которой погибло не менее четырех человек, не считая стрелка.