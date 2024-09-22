Інцидент трапився в суботу ввечері 21 вересня. Про це повідомляє CNN з посиланням на поліцію Бірмінгема.

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Масова стрілянина в Бірмінгемі

За словами офіцера поліції Бірмінгема Трумена Фіцджеральда, відразу після 23:00 "кілька стрільців здійснили кілька пострілів у групу людей" в районі Файв-Пойнтс-Саут.

Коли офіцери прибули на місце події, вони виявили двох чоловіків і жінку з вогнепальними пораненнями, які загинули на місці. Фіцджеральд додав, що четверта жертва померла в місцевій лікарні.

Відповідно до його слів, станом на ранок неділі ще нікого не затримали.

Офіцер поліції додав, що всі жертви перебували на відкритій місцевості на тротуарі або на вулиці. Наразі детективи працюють над тим, щоб визначити, чи підходили стрілки до жертв пішки, чи проїжджали повз них на автівці.

Відомо, що поранених внаслідок стрілянини доставили до місцевих лікарень. Так, лікарня Університету Алабами в Бірмінгемі прийняла 11 постраждалих, в тому числі одну людину, яка померла, повідомила CNN представниця лікарні Ханна Еколс. Про те, в якому стані перебувають постраждалі не повідомляється.

"У нас є десятки жертв вогнепальних поранень з цього району. Мені сказали, що принаймні четверо з них перебувають у небезпечному для життя стані, інші мають різні поранення", – сказав Фіцджеральд.

Наразі невідомо, скільки саме людей відкрили вогонь і що стало причиною насильства.

Файв-Пойнтс-Саут – це жвавий район, відомий своїми ресторанами, нічними клубами, пабами і концертними майданчиками поблизу кампусу Алабамського університету в Бірмінгемі і в декількох хвилинах їзди від центру Бірмінгема.

Відповідно до даних Архіву вогнепального насильства, цьогоріч у США сталися щонайменше 403 масові розстріли. В Архіві, як і в CNN, визначають масову стрілянину як таку, в якій загинуло щонайменше чотири людини, не рахуючи стрільця.