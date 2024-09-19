Поліція у Грузії відкрила кримінальну справу за статтею про навмисне вбивство. Про це повідомив грузинський телеканал Rustavi 2.

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На тілі 37-річної моделі знайшли з численними ножовими пораненнями. За звинуваченням в убивстві заарештували чоловіка. Ймовірно, це партнер Кесарії Абрамідзе. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

ЗМІ вказують, що у пари міг виникнути конфлікт, що спричинив убивство.

На місці вбивства працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 17 вересня парламент Грузії ухвалив закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди". Ця постанова, зокрема, заборонила і трансгендерний перехід.

Що відомо про модель

Кесарія Абрамідзе повідомила, що здійснила трансгендерний перехід, у 2014 році. Через 4 роки вона представила Грузію на конкурсі краси Miss Trans Star International.

Кесарія була акторкою та зіркою телешоу. На її блог в інстаграмі підписалося понад пів мільйона користувачів.