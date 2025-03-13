В інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина зазначила, що спершу вони з Олександром були тільки друзями, передає Show 24. Дівчині було 15 років, тому вона не думала про довготривалі стосунки з боксером.

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Катерина Усик пригадала, як одного разу після бою Олександр подарував їй троянду за 5 гривень. Він купив її за останні гроші. Жінка каже, що їй стало шкода боксера, тому вона прийняла квітку.

Мої фанати тебе будуть засуджувати за це. Приготуйся. Я тобі серйозно кажу: тебе будуть засуджувати за це і будуть казати: "Яка вона зарозуміла". А ти ж не зарозуміла,

– з гумором сказав Олександр Усик.

Катерина зауважила, що була дитиною, тому вона не думала про квіти, поцілунки та побачення. Каже, що разом з друзями збиралася у дворі, щоб пограти в ігри, зокрема в "Козаки-розбійники."

Інтерв'ю з Олександром Усиком та Катериною: дивіться відео онлайн

Олександр Усик розповів про перший поцілунок з Катериною

Олександр Усик пригадав, що перший поцілунок з Катериною відбувся, коли вони весною гуляли біля річки Салгир, що в Криму. Через чотири години у боксера був потяг, він мав їхати у Харків на змагання. До того вони близько трьох місяців просто гуляли, не цілувалися, лише могли триматися за руки.

У мене є версія: якщо ти хочеш прожити з дівчиною і надалі з дружиною багато років, ти не маєш права цілуватися з нею на першому побаченні. І навіть тиждень ти просто маєш право тільки брати її за руку, проводити. Якщо навіть вона цього хоче, ти їй кажеш: "Пізніше",

– поділився боксер.

Усик зізнався, що не боявся потрапити у "френдозону", адже не мав конкурентів. Усі знали, що Катерина – його дівчина. Крім того, боксер додав, що саме вона навчила його цілуватися.

Нагадаємо, що Олександр Усик та Катерина одружилися у 2009 році. Весілля було скромним, у колі близьких людей. Сьогодні пара виховує чотирьох дітей: донечок Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла.