В интервью Славе Демину Екатерина отметила, что сначала они с Александром были только друзьями, передает Show 24. Девушке было 15 лет, поэтому она не думала о долговременных отношениях с боксером.

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Екатерина Усик вспомнила, как однажды после боя Александр подарил ей розу за 5 гривен. Он купил ее за последние деньги. Женщина говорит, что ей стало жалко боксера, поэтому она приняла цветок.

Мои фанаты тебя будут осуждать за это. Приготовься. Я тебе серьезно говорю: тебя будут осуждать за это и будут говорить: "Какая она высокомерная". А ты же не высокомерная,

– с юмором сказал Александр Усик.

Екатерина заметила, что была ребенком, поэтому она не думала о цветах, поцелуях и свиданиях. Говорит, что вместе с друзьями собиралась во дворе, чтобы поиграть в игры, в частности в "Казаки-разбойники."

Интервью с Александром Усиком и Екатериной: смотрите видео онлайн

Александр Усик рассказал о первом поцелуе с Екатериной

Александр Усик вспомнил, что первый поцелуй с Екатериной состоялся, когда они весной гуляли у реки Салгир, что в Крыму. Через четыре часа у боксера был поезд, он должен был ехать в Харьков на соревнования. До того они около трех месяцев просто гуляли, не целовались, только могли держаться за руки.

У меня есть версия: если ты хочешь прожить с девушкой и в дальнейшем с женой много лет, ты не имеешь права целоваться с ней на первом свидании. И даже неделю ты просто имеешь право только брать ее за руку, проводить. Если даже она этого хочет, ты ей говоришь: "Позже",

– поделился боксер.

Усик признался, что не боялся попасть во "френдозону", ведь не имел конкурентов. Все знали, что Екатерина – его девушка. Кроме того, боксер добавил, что именно она научила его целоваться.

Напомним, что Александр Усик и Екатерина поженились в 2009 году. Свадьба была скромной, в кругу близких людей. Сегодня пара воспитывает четверых детей: дочерей Елизавету и Марию и сыновей Кирилла и Михаила.