Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо та американський футболіст Крістіан Маккефрі очікують на первістка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм моделі.

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Олівія Калпо оприлюднила на своїй сторінці чорно-білі фото, де вперше показалася вагітною. Вона позувала у довгій білій сукні з драпуванням та ніжно обіймала животик.

Наступний розділ – материнство,

– лаконічно написала модель.



Олівія Калпо / Фото з інстаграму Олівії Калпо

Також Олівія Калпо поділилась зворушливими кадрами з чоловіком Крістіаном. Закохана пара позувала посеред поля, обіймалась та проявляла почуття.

Зауважимо, раніше знаменитий актор Венсан Кассель уперше показав сина від моделі Нари Баптисти. Він став батьком учетверте в січні цього року.

Шлюб Олівії Калпо

32-річна модель Олівія Калпо вийшла заміж за футболіста, молодшого від неї на 4 роки, минулого літа. Їхній роман почався у 2019 році.

Раніше Олівія Калпо зізнавалась, що мріє створити сім'ю. Однак певний час вона боролась з ендометріозом (гінекологічним захворюванням). Моделі довелось обійти десятки лікарів для коректного діагнозу.