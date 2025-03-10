До цього моменту Кассель лише розповідав про поповнення в родині, а Нара інколи публікувала фотографії малюка, приховуючи його обличчя та не показуючи дитину повністю. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку актора.

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На зворушливому фото Венсана можна побачити Нару під час годування немовляти на тлі мальовничих пальм та Атлантичного океану. Знімок був зроблений під час їхнього відпочинку в бразильському курортному місті Баїя.

Дякую, моя любов,

– зазначив під світлиною Кассель.

Що відомо про стосунки Венсана Касселя та Нари Баптисти

У вересні 2023 року світові ЗМІ заговорили про роман французького актора з 29-річною бразильською моделлю. Перша публічна поява Венсана та Нари відбулася під час їхнього спільного відпочинку в резиденції Бідарі.

Вже у вересні 2024 року пара оголосила радісну новину – вони чекають на дитину. 7 січня 2025 року народився малюк Каетано, відтак Венсан Кассель вчетверте став батьком.

Зауважимо, від першого шлюбу з Монікою Беллуччі, який тривав з 1999 до 2013 року, актор має двох доньок – Деву та Леоні. Після розлучення з Беллуччі Кассель одружився з французькою моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку. Проте і цей шлюб розвалився у 2023 році.