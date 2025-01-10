58-річний Венсан Кассель повідомив щасливу новину на особистій сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Для актора це четверта дитина.

До слова Василь Вірастюк уп'яте став батьком і розсекретив стать та ім'я дитини

Венсан Кассель повідомив, що він з Нарою Баптистою стали батьками у вівторок, 7 січня. За словами актора, у нього народився син.

Угадайте, хто народився 7 січня 2025 року. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові й поезії. Найкрутіший чувак у світі,

– написав Венсан Кассель.

Артист опублікував фото з футболкою, на якій вказано ім'я – Каетано. Ймовірно, саме так він та його партнерка вирішили назвати малюка.

Особисте життя Венсана Касселя

Французький актор вже виховує двох доньок – Деву та Леоні. Вони народилися від першого шлюбу Касселя з італійською акторкою Монікою Беллуччі. Також у нього є донька від моделі Тіни Кунакі.

У вересні 2023 року пішли чутки, що Венсан Кассель та 29-річна бразильська модель Нара Баптиста закрутили роман. Вони вперше вийшли на публіку разом під час відпочинку в резиденції Бідарі.

Вже у вересні 2024 року пара сповістила, що вони чекають на дитину.