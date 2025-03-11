Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо и американский футболист Кристиан Маккефри ожидают первенца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм модели.

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Оливия Калпо обнародовала на своей странице черно-белые фото, где впервые показалась беременной. Она позировала в длинном белом платье с драпировкой и нежно обнимала животик.

Следующий раздел – материнство,

– лаконично написала модель.



Оливия Калпо / Фото из инстаграма Оливии Калпо

Также Оливия Калпо поделилась трогательными кадрами с мужем Кристианом. Влюбленная пара позировала посреди поля, обнималась и проявляла чувства.

Заметим, ранее знаменитый актер Венсан Кассель впервые показал сына от модели Нары Баптисты. Он стал отцом в четвертый раз в январе этого года.

Брак Оливии Калпо

32-летняя модель Оливия Калпо вышла замуж за футболиста, младшего от нее на 4 года, прошлым летом. Их роман начался в 2019 году.

Ранее Оливия Калпо признавалась, что мечтает создать семью. Однако некоторое время она боролась с эндометриозом (гинекологическим заболеванием). Модели пришлось обойти десятки врачей для корректного диагноза.