Крім того, вона розповіла про те, як змінилося її життя після народження дитини. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дружини Володимира Остапчука.

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Так, Катерина привітала малюка зі святом і назвала Тимофія "найкращим чоловіком у світі". Вона зауважила, що перші місяці після народження сина були для неї складними, й іноді вона прокидалася і засинала плачучи, але переконана, що народити сина – це її найкраще рішення за 24 роки.

Кожна твоя усмішка робить мій світ кращим, а будь-які проблеми – неважливими. Якби не ти, я б ніколи не дізналася, що таке справжнє щастя, бо його дійсно не можна купити за гроші. Обожнюю тебе, найкраща версія мене,

– написала Полтавська.

Катерина Полтавська показала нові фото сина і висловилась про зміни в житті після народження малюка / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук

Тимофій Остапчук народився 10 грудня 2024 року в київському пологовому з вагою 3020 грамів та зростом 53 сантиметри.

Для телеведучого це вже третя дитина, а для його дружини Катерини – первісток.

Щоб впоратися з турботами про новонародженого, подружжя найняло няню, яка допомагає їм з доглядом за малюком.

У Тимофія є гемангіома – доброякісне судинне утворення на ніжці. За словами Катерини Остапчук, це можна буде видалити лазером після того, як дитині виповниться рік, хоча більша частина такого утворення може зникнути й сама собою.

Нагадаємо, наприкінці лютого Росія вчергове атакувала Україну дронами й вдарила по селу, де Остапчук живе разом з дружиною та новонародженим сином Тимофієм.