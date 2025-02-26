Про це інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм ведучого. Ворожі БпЛА, зокрема, атакували Київську область: у Бучанському районі загорівся двоповерховий приватний будинок.

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В інстаграм-сторіс Володимир Остапчук опублікував фото приватного будинку, по якому стався "приліт", та розповів, що разом зі сім'єю опинився в епіцентрі обстрілу росіян.

Приліт по приватному будинку в нашому селі біля нас,

– написав шоумен.

Володимир Остапчук розповів, що "приліт" стався біля його будинку / Скриншот з інстаграму

Дружина Остапчука, Катерина Полтавська, виставила в інстаграм-сторіс відео з дому. На фоні чути вибухи. Жінка згодом зазначила, що маленький Тимофій спав, коли Росія атакувала Україну. Сім'я не постраждала.

Катерина Полтавська опублікувала відео, де чути вибухи:

Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської спав:

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