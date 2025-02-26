Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм ведущего. Вражеские БпЛА, в частности, атаковали Киевскую область: в Бучанском районе загорелся двухэтажный частный дом.

Кстати Один человек погиб, есть раненые: последствия ночной атаки БпЛА на Киевщину

В инстаграм-сторис Владимир Остапчук опубликовал фото частного дома, по которому произошел "прилет", и рассказал, что вместе с семьей оказался в эпицентре обстрела россиян.

Прилет по частному дому в нашем селе возле нас,

– написал шоумен.

Владимир Остапчук рассказал, что "прилет" произошел возле его дома / Скриншот из инстаграма

Жена Остапчука, Екатерина Полтавская, выставила в инстаграм-сторис видео из дома. На фоне слышны взрывы. Женщина впоследствии отметила, что маленький Тимофей спал, когда Россия атаковала Украину. Семья не пострадала.

Екатерина Полтавская опубликовала видео, где слышны взрывы:

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской спал:

Что известно о ночной атаке россиян по Украине