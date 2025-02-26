Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм ведущего. Вражеские БпЛА, в частности, атаковали Киевскую область: в Бучанском районе загорелся двухэтажный частный дом.
Кстати Один человек погиб, есть раненые: последствия ночной атаки БпЛА на Киевщину
В инстаграм-сторис Владимир Остапчук опубликовал фото частного дома, по которому произошел "прилет", и рассказал, что вместе с семьей оказался в эпицентре обстрела россиян.
Прилет по частному дому в нашем селе возле нас,
– написал шоумен.
Владимир Остапчук рассказал, что "прилет" произошел возле его дома / Скриншот из инстаграма
Жена Остапчука, Екатерина Полтавская, выставила в инстаграм-сторис видео из дома. На фоне слышны взрывы. Женщина впоследствии отметила, что маленький Тимофей спал, когда Россия атаковала Украину. Семья не пострадала.
Екатерина Полтавская опубликовала видео, где слышны взрывы:
Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской спал:
Что известно о ночной атаке россиян по Украине
- Напомним, что в ночь на 26 декабря россияне запустили по Украине 177 ударных дронов. По вражеским воздушным целям работала противовоздушная оборона. В Воздушных силах сообщили, что было сбито 110 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов, а 66 беспилотников-имитаторов локально потеряно.
- Оккупанты совершили удар по Бучанскому району Киевской области. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилой дом, загорелся пожар, который оперативно начали тушить сотрудники ГСЧС.
- Взрывы также раздавались в Сумах, Харькове, Кропивницком, Полтаве и Черкассах.
- В результате российской атаки есть погибшие и пострадавшие.