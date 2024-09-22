На Київщині чоловік вчинив стрілянину у магазині: є поранені

На Обухівщині чоловік відкрив хаотичний вогонь по людях. Зловмисника затримали.

22 вересня близько 14:00 на Київщині сталася стрілянина. Невідомий чоловік здійснив напад на магазин.

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Стрільба на Київщині

Поліцейські, які прибули за викликом на місце інциденту, з'ясували, що нападник зайшов до одного із магазинів і розпочав хаотично стріляти. Він поранив продавчиню і власника закладу, а потім втік.

Правоохоронці викликали постраждалим медичну допомогу, встановили особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця.

Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку.

Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Напад на магазин на Київщині: дивіться відео

До слова, вночі у Львові на Сихові лунали постріли. У поліції розповіли, що відбулася сутичка. На вулиці Зубрівській син з батьком чекали єврокомісара для оформлення ДТП, коли до них підійшли двоє невідомих чоловіків та вчинили конфлікт, який переріс у бійку, після чого втекли.