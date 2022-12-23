В Париже 69-летний мужчина устроил стрельбу: есть погибшие и раненые

В пятницу, 23 декабря, в столице Франции неизвестный 69-летний мужчина посреди улицы совершил несколько выстрелов. В результате инцидента погибли люди.

Пока известно о двух погибших и четырех раненых парижанах. Стрельба произошла возле курдского центра на улице д'Энген.

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Какие обстоятельства инцидента

Продавец, который находился в соседнем доме, рассказал, что слышал 7-8 выстрелов, затем на улице началась паника.

Еще один свидетель сообщил, что мужчине выстрелили в ногу, когда он был в парикмахерской. Его госпитализировали.

В Париже произошла стрельба: смотрите видео

69-летнего стрелка уже задержали правоохранители. По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку. Его мотивы пока неизвестны.

Заммэра Парижа Эммануэль Грегуар заверил, что полиция проводит следственные действия, чтобы понять, что произошло.

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