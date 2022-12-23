В Париже 69-летний мужчина устроил стрельбу: есть погибшие и раненые
Источник:BFM
В пятницу, 23 декабря, в столице Франции неизвестный 69-летний мужчина посреди улицы совершил несколько выстрелов. В результате инцидента погибли люди.
Пока известно о двух погибших и четырех раненых парижанах. Стрельба произошла возле курдского центра на улице д'Энген.
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Какие обстоятельства инцидента
Продавец, который находился в соседнем доме, рассказал, что слышал 7-8 выстрелов, затем на улице началась паника.
Еще один свидетель сообщил, что мужчине выстрелили в ногу, когда он был в парикмахерской. Его госпитализировали.
В Париже произошла стрельба: смотрите видео
69-летнего стрелка уже задержали правоохранители. По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку. Его мотивы пока неизвестны.
Заммэра Парижа Эммануэль Грегуар заверил, что полиция проводит следственные действия, чтобы понять, что произошло.
Другие трагедии в мире
- В Германии, в Дрездене, 10 декабря мужчина открыл огонь по людям. Он пытался захватить местную радиостанцию Radio Dresden. К сожалению, уже известно о жертве.
- В Иране у мавзолея Шах-Черах 26 октября произошла стрельба. По меньшей мере 15 человек погибли, еще десятки получили ранения. Среди погибших были женщины и дети.
- 23 ноября жуткая стрельба произошла в США, в супермаркете Walmart в Виргинии. Менеджер магазина застрелил 6 своих коллег. Другие работники рассказывали, что стрелок вел себя странно.
- Перед этим, в штате Колорадо, мужчина открыл стрельбу в гей-клубе. 5 человек погибли, еще 18 – получили ранения. Тогда президент США Джо Байден осудил это преступление и выразил свои соболезнования родным погибших.