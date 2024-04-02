В Финляндии произошла стрельба в школе: что известно о раненых и нападавшем

В школе финского города Вантаа раздались выстрелы. Населенный пункт, в котором произошла стрельба, расположен неподалеку от Хельсинки.

Стрельба в Вантаа произошла во вторник, 2 апреля. Выстрелы в школе Viertola прозвучали утром.

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Подробности инцидента

Сотрудники полиции и представители спецслужб приехали в школу около 9:08 утра. Правоохранители перекрыли школьный двор и попросили прохожих держаться подальше от этого района. Местным жителям они посоветовали оставаться дома и не открывать двери незнакомцам.

Кадры с места событий в городе Вантаа / Фото Helsingin Sanomat

Очевидцы сообщают о полицейских машинах и каретах скорой помощи, которые стояли возле школы. Один из свидетелей заявил, что две машины скорой помощи выехали с места происшествия около 10:00 утра.

Как пишет Yle со ссылкой на местную полицию, в результате стрельбы три человека получили ранения. Все пострадавшие – это 12-летние подростки.

В настоящее время школьники все еще находятся в классах. В школу пришли десятки родителей. С ними общаются правоохранители.

Что известно о нападавшем

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 12-летний ученик.

По данным полиции, нападавший применил огнестрельное оружие. Однако правоохранители не уточнили, какое именно.

, в этой начальной школе учатся 800 учеников в возрасте от 7 до 15 лет и работают 90 сотрудников. Дети только что вернулись к занятиям после долгих пасхальных выходных.

Правоохранители сейчас выясняют, причастны ли к этой стрельбе другие лица.

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