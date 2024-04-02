У Фінляндії сталася стрілянина у школі: що відомо про поранених та нападника

У школі фінського міста Вантаа пролунали постріли. Населений пункт, в якому сталася стрілянина, розташований неподалік Гельсінкі.

Стрілянина у Вантаа сталася у вівторок, 2 квітня. Постріли у школі Viertola пролунали вранці.

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Подробиці інциденту

Співробітники поліції та представники спецслужб приїхали до школи близько 9:08 ранку. Правоохоронні перекрили шкільне подвір'я та попросили перехожих триматися якомога далі від цього району. Місцевим жителям вони порадили залишатися вдома та не відчиняти двері незнайомцям.

Кадри з місця подій у місті Вантаа / Фото Helsingin Sanomat

Очевидці повідомляють про поліцейські машини та карети швидкої допомоги стояли біля школи. Один зі свідків заявив, що дві машини швидкої допомоги виїхали з місця події близько 10:00 ранку.

Як пише Yle із посиланням на місцеву поліцію, внаслідок стрілянини троє людей зазнали поранень. Всі постраждалі – це 12-річні підлітки.

На цей час школярі все ще перебувають у класах. До школи прийшли десятки батьків. З ними спілкуються правоохоронці.

Що відомо про нападника

Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Ним виявився 12-річний учень.

За даними поліції, нападник застосував вогнепальну зброю. Однак правоохоронці не уточнили, яку саме.

, у цій початковій школі навчаються 800 учнів віком від 7 до 15 років та працюють 90 співробітників. Діти щойно повернулися до занять після довгих великодніх вихідних.

Правоохоронці наразі з'ясовують, чи причетні до цієї стрілянини інші особи.

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